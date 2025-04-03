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Жильё в Тарновский сельский Совет, Беларусь

дома
3
3 объекта найдено
Дом в Тарновский сельский Совет, Беларусь
Дом
Тарновский сельский Совет, Беларусь
Площадь 70 м²
Продается дом в д. Реклевцы. 12 км. от г.Лида. 2км от трассы М6Площадь дома 70,0 кв.м., жила…
$7,800
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Дом в Тарновский сельский Совет, Беларусь
Дом
Тарновский сельский Совет, Беларусь
Площадь 54 м²
Продается уютная дача в Доржах.Основные характеристики:- Дача с этажом и мансардой.- Пластик…
$18,000
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Дом в Тарновский сельский Совет, Беларусь
Дом
Тарновский сельский Совет, Беларусь
Площадь 60 м²
Продается Дача( участок с домом) расположенная в садоводческом товариществе "Дитва" возле д.…
$45,000
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Параметры недвижимости в Тарновский сельский Совет, Беларусь

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