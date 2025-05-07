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Жильё в Свислочи, Беларусь

дома
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7 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Свислочь, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Свислочь, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 51 м²
Этаж 1/9
Продается 2-хкомнатная вкартира в панельном доме 1984 г.п., Хорошее транспортное сообщение с…
$34,000
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Дом в Свислочь, Беларусь
Дом
Свислочь, Беларусь
Площадь 134 м²
Ищете идеальный дом всего в 35-ти км от Минска? Новый, просторный блочный дом в г.п. Свислоч…
$99,000
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Дом в Свислочь, Беларусь
Дом
Свислочь, Беларусь
Площадь 240 м²
Стильный коттедж в 31 км от МКАД! ❤️ Двухуровневый коттедж с террасой, ландшафтным дизайном,…
$164,900
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Коттедж в Свислочь, Беларусь
Коттедж
Свислочь, Беларусь
Площадь 169 м²
Продается оооочень уютный дом из которого не хочется уходить г.п. Свислочь, переулок Молодёж…
$145,000
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Дом в Свислочь, Беларусь
Дом
Свислочь, Беларусь
Площадь 69 м²
Роскошный участок 22 сотки с крепким домом из кирпича. Огражден забором. На участке стоит ка…
$52,500
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Дом в Свислочь, Беларусь
Дом
Свислочь, Беларусь
Площадь 213 м²
Продается двухуровневый дом в г.п.Свислочь.Законсервирован. Планировка позволяет использоват…
$49,500
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Квартира 3 комнаты в Свислочь, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Свислочь, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 92 м²
Этаж 2/3
Продается уютная квартира в живописном районе! Предлагаем вашему вниманию светлую и простор…
$61,100
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