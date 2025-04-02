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Жильё в Свислочь, Беларусь

2 объекта найдено
Дом в Свислочь, Беларусь
Дом
Свислочь, Беларусь
Площадь 130 м²
Продается добротный кирпичный дом в а.г. Свислочь, Осиповичского района Дом построен в неско…
$97,000
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Дом в Свислочь, Беларусь
Дом
Свислочь, Беларусь
Площадь 136 м²
ТЕПЛЫЙ, УЮТНЫЙ жилой дом с мансардным этажом находится в г.СВИСЛОЧЬ, 80км от Гродно В городе…
$56,600
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