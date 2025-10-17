Показать объекты на карте Показать объекты списком
Коммерческая недвижимость в Свири, Беларусь

1 объект найдено
Коммерческое помещение 1 588 м² в Свирь, Беларусь
Коммерческое помещение 1 588 м²
Свирь, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 1 588 м²
Этаж 1/1
Предлагаем Вашему вниманию отличный вариант для вложений — пять капстроений на участке в 2 Г…
$297,600
