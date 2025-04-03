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Жильё в Страдубский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Комната в Страдубский сельский Совет, Беларусь
Комната
Страдубский сельский Совет, Беларусь
Площадь 388 м²
Этаж 1/1
Продажа базы отдыха (здание) Адрес: Гомельская обл., а.г. Переделка, Центральная, 28А Площа…
$69,520
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Параметры недвижимости в Страдубский сельский Совет, Беларусь

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