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Квартиры в Стародорожский район, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Языльский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Языльский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 67 м²
Этаж 1/2
Продается просторная 3-комнатная квартира с хорошей планировкой в аг. Горки Стародорожского …
$12,900
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