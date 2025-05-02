Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Старые Дороги
  4. Жилая

Жильё на Старых Дорогах, Беларусь

2 объекта найдено
Квартира 1 комната в Старые Дороги, Беларусь
Квартира 1 комната
Старые Дороги, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 4/5
Продажа 1-комнатной квартиры в г. Старые Дороги, по ул. Армейской, д.1. Квартира расположена…
$17,500
Оставить заявку
Дом в Старые Дороги, Беларусь
Дом
Старые Дороги, Беларусь
Площадь 70 м²
Продается кирпичный дом с газовым отоплением в г. Старые Дороги. Центральное водоснабжение,…
$26,500
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти