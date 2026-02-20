Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Станиславовский сельский Совет
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Станиславовском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом 5 спален в Станиславовский сельский Совет, Беларусь
Дом 5 спален
Станиславовский сельский Совет, Беларусь
Количество спален 5
Площадь 195 м²
Продажа дома на берегу реки Дисна в Витебской области! Представляем вашему вниманию уникальн…
$45,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Станиславовском сельском Совете, Беларусь

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти