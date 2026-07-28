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Коттеджи с садом в Смиловичском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Коттедж в Смиловичский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Смиловичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 339 м²
Современный коттедж 2001 с участком 28 соток ❤️ Просторный двухуровневый коттедж на 6 комнат…
$188,787
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Параметры недвижимости в Смиловичском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с бассейном
Недорогая
Элитная
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