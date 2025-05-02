Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Сморгонь
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Сморгони, Беларусь

1 объект найдено
Коммерческое помещение 380 м² в Сморгонь, Беларусь
Коммерческое помещение 380 м²
Сморгонь, Беларусь
Число комнат 6
Площадь 380 м²
Продажа здания 380 м2 в г. Сморгонь, ул. Балыша д.8. Центр города. Здание 2-х этажное, участ…
$197,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти