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Квартиры с гаражом в Сморгонском районе, Беларусь

Сморгонь
11
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1 объект найдено
Квартира в Сморгонь, Беларусь
Квартира
Сморгонь, Беларусь
Площадь 117 м²
Полдома в прекрасном месте в городе Сморгонь со всеми удобствами на собственном участке. Дом…
$38,000
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Параметры недвижимости в Сморгонском районе, Беларусь

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