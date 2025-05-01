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Жильё в Сморгонском районе, Беларусь

Сморгонь
12
Залесский сельский Совет
6
Жодишковский сельский Совет
4
Вишневский сельский Совет
3
26 объектов найдено
Дом в Синьковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Синьковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 69 м²
Самое время купить дачу ❤️ Продаётся дачный дом с участком в садовом товариществе «Автомобил…
$9,900
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Квартира 2 комнаты в Сморгонь, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Сморгонь, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 5/5
Уютная 2-ая квартира в Сморгони ❤️Квартира расположена в шаговой доступности от садика, школ…
$28,500
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Дом в Залесский сельский Совет, Беларусь
Дом
Залесский сельский Совет, Беларусь
Площадь 123 м²
В д.Белая в 300м. от озера Белое (карьер) продаются два круглогодичных жилых дома общей площ…
$148,250
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Дом в Вишневский сельский Совет, Беларусь
Дом
Вишневский сельский Совет, Беларусь
Площадь 34 м²
Продается дом на хуторе Бельково в 120 км от МКАД по Молодечненской трассе Живописное место.…
$69,000
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Дом в Сморгонь, Беларусь
Дом
Сморгонь, Беларусь
Площадь 92 м²
Просторный дом в центре Сморгони 92 м2 ❤️Ищете дом своей мечты? Этот уникальный кирпичный  д…
$47,500
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Дом в Жодишки, Беларусь
Дом
Жодишки, Беларусь
Площадь 54 м²
Продается по хорошей цене дом в аг. Жодишки Сморгонский р-н Гродненской обл. 54м общей площа…
$10,900
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Дом в Залесский сельский Совет, Беларусь
Дом
Залесский сельский Совет, Беларусь
Площадь 58 м²
Дом с баней на большом участке в 10 км от Сморгони ❤️ Одноуровневый деревенский дом с баней …
$7,500
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Дом в Залесский сельский Совет, Беларусь
Дом
Залесский сельский Совет, Беларусь
Площадь 36 м²
Уютный дом с большим участком возле Сморгони в д. Светоч ❤️Прекрасное место для загородной ж…
$7,000
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Квартира 3 комнаты в Сморгонь, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Сморгонь, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 66 м²
Этаж 1/2
3-комнатная квартира с хорошим расположением ❤️ Продаётся просторная тёплая трёхкомнатная кв…
$29,000
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Квартира 4 комнаты в Сморгонь, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Сморгонь, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 63 м²
Этаж 4/5
Продается уютная четырехкомнатная квартира в центре Сморгони! ❤️Эта светлая и просторная ква…
$32,500
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Дом в Вишневский сельский Совет, Беларусь
Дом
Вишневский сельский Совет, Беларусь
Площадь 61 м²
Уединенный дом в лесном массиве вблизи р. Вилия ❤️ Продается уютный дом в живописном месте, …
$7,900
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Квартира 3 комнаты в Сморгонь, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Сморгонь, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 61 м²
Этаж 2/5
Трехкомнатная квартира с хорошим ремонтом, готова к проживанию ❤️ Просторная трехкомнатная к…
$42,500
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Квартира 4 комнаты в Сморгонь, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Сморгонь, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 80 м²
Этаж 4/5
4-комнатная квартира в отличном районе ❤️Представляем Вашему вниманию просторную четырехкомн…
$47,500
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Квартира 4 комнаты в Сморгонь, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Сморгонь, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 63 м²
Этаж 2/5
4-комнатная квартира в районе «Восточный» г. Сморгонь  ❤️ Продается теплая и светлая 4-х ком…
$34,900
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Дом в Жодишковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Жодишковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 43 м²
Уютная дача в живописном месте в окружении леса и рядом с р. Вилия! ❤️Готовый для проживания…
$13,000
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Дом в Залесье, Беларусь
Дом
Залесье, Беларусь
Площадь 179 м²
Продается  двухэтажный дом в агрогородке Залесье Сморгонского района! 1. Дом блочный, обложе…
$53,000
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Квартира 3 комнаты в Сморгонь, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Сморгонь, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 61 м²
Этаж 5/5
Просторная квартира с кухней 8,8 м2 в центре Сморгони ❤️ Продается 3-к квартира с хорошей пл…
$33,500
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Дом в Жодишковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Жодишковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 47 м²
Продается двухэтажный дачный дом в живописном месте. Дом – сруб с верандой. Просторный участ…
$5,300
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Дом в Залесский сельский Совет, Беларусь
Дом
Залесский сельский Совет, Беларусь
Площадь 156 м²
Просторный дом 5 км от Сморгони ❤️ Дом общей площадью 156.2 кв.м. предлагает комфорт и прост…
$55,000
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Дом в Залесский сельский Совет, Беларусь
Дом
Залесский сельский Совет, Беларусь
Площадь 43 м²
Ухоженный дом в 15 км от Сморгони ❤️ Блочный дом с баней 1994 года постройки! Адрес: д. Боль…
$11,500
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Квартира 4 комнаты в Сморгонь, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Сморгонь, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 80 м²
Этаж 3/4
Четырёхкомнатная квартира в микрорайоне Восточный Сморгони! ❤️ Четырёхкомнатная квартира с е…
$73,500
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Дом в Жодишковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Жодишковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 85 м²
Самое время купить дом ❤️Уютный дом в живописной деревне Дубатовка, всего в 18 км от города …
$28,500
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Квартира 4 комнаты в Сморгонь, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Сморгонь, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 83 м²
Этаж 1/9
Квартира для счастливой семьи! ❤️ Просторная четырёхкомнатная квартира для большой семьи! Ид…
$42,500
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Квартира 3 комнаты в Сморгонь, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Сморгонь, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 62 м²
Этаж 9/9
Трёхкомнатная квартира в Восточном ❤️ Продается 3-к квартира с хорошей планировкой для дружн…
$32,000
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Дом в Вишневский сельский Совет, Беларусь
Дом
Вишневский сельский Совет, Беларусь
Площадь 68 м²
ДВА  ДОМА  и  ДВА  УЧАСТКА  ПО  ЦЕНЕ  ОДНОГО. Возможна  продажа   только  дом  с  участком …
$56,000
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Квартира 4 комнаты в Сморгонь, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Сморгонь, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 64 м²
Этаж 2/5
4-комнатная квартира в центре ❤️ Четырёхкомнатная квартира в самом сердце города по очень пр…
$31,500
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