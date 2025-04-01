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Дома в Слободской сельский Совет, Беларусь

6 объектов найдено
Дом в Слободской сельский Совет, Беларусь
Дом
Слободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 11 м²
Продаётся 2-этажная кирпичная дача 2008 года постройки с мансардой. Окна деревянные, входная…
$7,500
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Дом в Слободской сельский Совет, Беларусь
Дом
Слободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 104 м²
Продается дом (незавершенное законсервированное капитальное строение) в д. Смолинец Узденско…
$22,500
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Дом в Слободской сельский Совет, Беларусь
Дом
Слободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 193 м²
Продаётся великолепный дом расположенном на берегу Лошанского водохранилища. Территория окру…
$99,000
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Дом в Слободской сельский Совет, Беларусь
Дом
Слободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 36 м²
Продается участок с дачным домиком в очень живописном месте по Мядельскому направлению в СТ …
$25,000
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Дом в Слободской сельский Совет, Беларусь
Дом
Слободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 132 м²
Продается добротный дом рядом с озером Лоша. Построен он в 2003 году из керамзитобетонных бл…
$47,800
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Дом в Лоша, Беларусь
Дом
Лоша, Беларусь
Площадь 222 м²
СРОЧНО!!! ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ!!! ПРЕДЛАГАЕТСЯ СТИЛЬНЫЙ  ЗАГОРОДНЫЙ ОСОБ…
$235,000
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