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Жилье с садом в Слободском сельском Совете, Беларусь

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дома
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2 объекта найдено
Дом в Слободской сельский Совет, Беларусь
Дом
Слободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 43 м²
Идеальный уголок для отдыха и уюта рядом с водохранилищем Лоша! Предлагаем вашему вниманию д…
$10,039
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в Слободской сельский Совет, Беларусь
Слободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 47 м²
Продается 3/4 дома расположен в 60 км от столицы .Рядом по соседству агрогородок со всей инф…
$12,020
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Параметры недвижимости в Слободском сельском Совете, Беларусь

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