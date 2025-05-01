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Жильё в Синявском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Синявка, Беларусь
Дом
Синявка, Беларусь
Площадь 77 м²
Продается одноэтажный дом, полностью пригоден для проживания.  Ровный и ухоженный участок, з…
$20,500
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Параметры недвижимости в Синявском сельском Совете, Беларусь

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