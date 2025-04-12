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Жильё в Сидоровичский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Сидоровичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Сидоровичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 27 м²
Продаётся добротная дача в большом садовом товариществе "Химик". Автобус из Могилева до садо…
$9,500
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Параметры недвижимости в Сидоровичский сельский Совет, Беларусь

с садом
Недорогая
Элитная
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Рейтинг 4.9 / 5:
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