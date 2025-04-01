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Купить земельный участок в Серяжский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Участок земли в Серяги, Беларусь
Участок земли
Серяги, Беларусь
Продаётся участок в пожизненно-наследуемом владении с домом, требующим ремонта. Дом можно с…
$5,700
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