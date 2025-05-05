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Жильё в Шарковщине, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Шарковщина, Беларусь
Дом
Шарковщина, Беларусь
Площадь 108 м²
Продажа жилого дома, с  земельным участком 12 соток, в г.п.Шарковщина, Витебской обл.   Жило…
$69,900
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