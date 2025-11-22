Показать объекты на карте Показать объекты списком
Долгосрочная аренда складов в Щомыслицком сельском Совете, Беларусь

3 объекта найдено
Склад 1 000 м² в Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
Склад 1 000 м²
Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 1 000 м²
Этаж 1/3
Аренда складских помещений в ТЦ Diamond SityАдрес: Минская область, Минский р-н, Щомыслицкий…
Цена по запросу
Склад 621 м² в Озерцо, Беларусь
Склад 621 м²
Озерцо, Беларусь
Площадь 621 м²
Ищете подходящее место для хранения вашего товара ? У нас есть отличное предложение! Сдаётся…
$2,484
в месяц
Склад 32 м² в Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
Склад 32 м²
Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 32 м²
Этаж 1/1
На территории административно-складского комплекса по адресу: Меньковский тракт, 10 имеются …
Цена по запросу
