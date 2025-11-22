Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Щомыслицкий сельский Совет
  4. Долгосрочная аренда
  5. Магазин

Долгосрочная аренда магазинов в Щомыслицком сельском Совете, Беларусь

2 объекта найдено
Магазин 191 м² в Озерцо, Беларусь
Магазин 191 м²
Озерцо, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 191 м²
Этаж 2/2
Сдаётся в аренду торговое помещение по адресу аг. Озерцо, ул. Центральная, 35А Основные хара…
$1,150
в месяц
Магазин 79 м² в Озерцо, Беларусь
Магазин 79 м²
Озерцо, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 79 м²
Этаж 1/1
Сдается в аренду торговое помещение, площадью 79,4 м2, в центре аг. Озерцо. Помещение находи…
Цена по запросу
