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Долгосрочная аренда офисов в Щомыслицком сельском Совете, Беларусь

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4 объекта найдено
Офис 15 м² в Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
Офис 15 м²
Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 15 м²
Этаж 2/2
Офис 14,6м2 на Железнодорожной 8А   Доступные площади: 5 кабинетов – 116,2 м2 2 кабинета - 4…
$196
в месяц
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Офис 18 м² в Озерцо, Беларусь
Офис 18 м²
Озерцо, Беларусь
Площадь 18 м²
Этаж 2
СДАЁТСЯ СВЕТЛОЕ ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ С РЕМОНТОМ в 2 км от МКАД а.г.Озерцо, улица Центральная, 3…
Цена по запросу
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Офис 17 м² в Озерцо, Беларусь
Офис 17 м²
Озерцо, Беларусь
Площадь 17 м²
СДАЁТСЯ СВЕТЛОЕ ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ С РЕМОНТОМ в 2 км от МКАД  а.г.Озерцо, улица Центральная, …
Цена по запросу
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Офис 116 м² в Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
Офис 116 м²
Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 116 м²
Этаж 2/2
Сдаётся целый этаж на 5 кабинетов 116,2 м2 без мебели по адресу Железнодорожная 8А  Отдельны…
$1,151
в месяц
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