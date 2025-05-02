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Коттеджи с садом в Щомыслицком сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Коттедж в Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 222 м²
Полностью готовый к проживанию и обустроенный всей мебелью и оборудованием коттедж с отдельн…
$249,000
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Параметры недвижимости в Щомыслицком сельском Совете, Беларусь

с гаражом
Недорогая
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