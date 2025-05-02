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Склады в Щомыслицком сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Склад 677 м² в Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
Склад 677 м²
Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 677 м²
Этаж 1/1
Продаётся земельный участок площадью 2,1901 га в частной собственностью с возможностью дальн…
$987,000
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