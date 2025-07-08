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Коммерческая недвижимость в Щомыслицком сельском Совете, Беларусь

4 объекта найдено
Склад 677 м² в Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
Склад 677 м²
Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 677 м²
Этаж 1/1
Продаётся земельный участок площадью 2,1901 га в частной собственностью с возможностью дальн…
$987,000
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Коммерческое помещение 2 060 м² в Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
Коммерческое помещение 2 060 м²
Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
Число комнат 20
Площадь 2 060 м²
Количество этажей 3
Продам здание д. Богатырёво! Готовы к диалогу , в том числе и по рассрочке!Продам здание в д…
$824,000
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Отель 784 м² в Городище, Беларусь
Отель 784 м²
Городище, Беларусь
Количество спален 10
Площадь 784 м²
Уникальное предложение на рынке недвижимости! Эксклюзивная агроусадьба в д. Городище. Пр…
$990,000
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Магазин 12 м² в Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
Магазин 12 м²
Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 12 м²
Этаж 1/3
Форма собственности - частная. Площадт 12.2 м2 Синий сектор, 2 вход, 55 павильон, удобное и …
$9,000
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