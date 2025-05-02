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Магазины в Щомыслицком сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Магазин 54 м² в Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
Магазин 54 м²
Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 54 м²
Этаж 1/1
Продается одноэтажное отдельно стоящее торговое помещение-  магазин. Магазин расположен на з…
$85,000
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