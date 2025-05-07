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Дома с гаражом в Шершунском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Шершунский сельский Совет, Беларусь
Дом
Шершунский сельский Совет, Беларусь
Площадь 95 м²
Продается жилой дом деревне Щедровщина Минского района, в 33 км от Минска, Молодечненское на…
$15,000
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Параметры недвижимости в Шершунском сельском Совете, Беларусь

с садом
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