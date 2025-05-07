Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Шершунский сельский Совет
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Сад

Дома с садом в Шершунском сельском Совете, Беларусь

3 объекта найдено
Дом в Шершунский сельский Совет, Беларусь
Дом
Шершунский сельский Совет, Беларусь
Площадь 79 м²
Ссылка на обзор ТикТок Продаётся современный жилой дом в деревне Ревкутьевичи. Молодечненско…
$98,000
Оставить заявку
Дом в Шершунский сельский Совет, Беларусь
Дом
Шершунский сельский Совет, Беларусь
Площадь 95 м²
Продается жилой дом деревне Щедровщина Минского района, в 33 км от Минска, Молодечненское на…
$15,000
Оставить заявку
Коттедж в Шершунский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Шершунский сельский Совет, Беларусь
Площадь 79 м²
Ссылка на обзор ТикТок Продаётся современный жилой дом в деревне Ревкутьевичи. Молодечненско…
$98,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Шершунском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти