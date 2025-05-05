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Дома с гаражом в Сопоцкинском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Сопоцкинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Сопоцкинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 208 м²
Местоположение и инфраструктура: Беларусь, Гродненская область, Гродненский район, Сопоцкинс…
$116,000
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Параметры недвижимости в Сопоцкинском сельском Совете, Беларусь

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