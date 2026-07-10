Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Сопоцкинский сельский Совет
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Сопоцкинском сельском Совете, Беларусь

;
1 объект найдено
Коммерческое помещение 153 м² в Сопоцкинский сельский Совет, Беларусь
Коммерческое помещение 153 м²
Сопоцкинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 153 м²
Этаж 1/1
Продается здание не установленного назначения, наименование «Столовая». Площадь здания 153 к…
$15,154
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти