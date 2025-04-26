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Квартиры в Солигорском районе, Беларусь

Солигорск
79
Старобин
10
Красная Слобода
4
Краснодворский сельский Совет
3
Квартира Удалить
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97 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Солигорск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Солигорск, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 60 м²
Этаж 9/9
Трехкомнатная квартира по пр-ту Мира ❤️ Квартира с тремя раздельными комнатами в центре Соли…
$40,000
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Квартира 3 комнаты в Солигорск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Солигорск, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 80 м²
Этаж 3/3
Квартира в отличном районе! ❤️ Просторная квартира с грамотно продуманной планировкой. Адрес…
$49,900
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Квартира 3 комнаты в Солигорск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Солигорск, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 70 м²
Этаж 3/3
Продажа трехкомнатной квартиры c хорошей планировкой. ❤️ Комфортная квартира с тремя раздель…
$45,000
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Квартира 4 комнаты в Солигорск, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Солигорск, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 79 м²
Этаж 6/9
Просторная четырехкомнатная квартира на пр-те Мира  ❤️ Продаётся просторная четырехкомнатная…
$46,900
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Квартира 1 комната в Солигорск, Беларусь
Квартира 1 комната
Солигорск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 4/4
Продажа однокомнатной квартиры.  ❤️ Комфортная 1-квартира с хорошим расположением! Адрес: г.…
$23,000
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Квартира 3 комнаты в Солигорск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Солигорск, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 63 м²
Этаж 1/5
Продажа светлой уютной трехкомнатной квартиры.  ❤️ Комфортная квартира с грамотно продуманно…
$45,000
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Квартира 1 комната в Солигорск, Беларусь
Квартира 1 комната
Солигорск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 3/5
Однокомнатная квартира в тихом, зелёном районе г. Солигорска  ❤️ Эта квартира отлично подойд…
$21,000
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Квартира 3 комнаты в Солигорск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Солигорск, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 49 м²
Этаж 5/5
Уютная 3-комнатная квартира в центре Солигорска ❤️Не упустите возможность приобрести эту про…
$33,000
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Квартира 4 комнаты в Солигорск, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Солигорск, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 70 м²
Этаж 4/9
Просторная квартира с двумя лоджиями в хорошем районе Солигорска ❤️ Если вы хотите поселитьс…
$49,900
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Квартира 3 комнаты в Солигорск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Солигорск, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 64 м²
Этаж 3/9
Трёхкомнатная квартира в центре Солигорска! ❤️ Просторная трёхкомнатная квартира всего в 10 …
$42,900
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Квартира 1 комната в Солигорск, Беларусь
Квартира 1 комната
Солигорск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 5/5
1-комнатная квартира в благоустроенном районе ❤️ Однокомнатная квартира с практичной планиро…
$26,900
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Квартира 2 комнаты в Солигорск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Солигорск, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 43 м²
Этаж 2/5
2-комнатная квартира в центре Солигорска! ❤️ Двухкомнатная квартира под ремонт в благоустрое…
$27,900
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Квартира 4 комнаты в Солигорск, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Солигорск, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 78 м²
Этаж 9/9
4-комнатная квартира в центре Солигорска ❤️ Просторная 4-комнатная квартира в благоустроенно…
$50,900
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Квартира 1 комната в Старобин, Беларусь
Квартира 1 комната
Старобин, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 3/3
1-комнатная квартира с косметическим ремонтом ❤️ Уютная однокомнатная квартира с развитой ин…
$16,000
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Квартира 3 комнаты в Солигорск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Солигорск, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 49 м²
Этаж 1/5
Продаётся 3-комнатная квартира с ремонтом в г.Солигорск. Общая площадь квартиры составляет 4…
$40,000
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Квартира 3 комнаты в Кривичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Кривичи, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 63 м²
Этаж 1/2
Уютная квартира с ремонтом в кирпичном доме ❤️Светлая и теплая квартира с мебелью, ремонтом …
$34,000
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Квартира 3 комнаты в Солигорск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Солигорск, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 63 м²
Этаж 4/9
Просторная квартира с хорошим ремонтом в центре Солигорска ❤️Трёхкомнатная квартира в самом …
$44,900
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Квартира 3 комнаты в Солигорск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Солигорск, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 50 м²
Этаж 3/5
Продается уютная трехкомнатная квартира.г.Солигорск, ул.Набережная,5 Квартира с одной проход…
$42,900
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Квартира 2 комнаты в Солигорск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Солигорск, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 43 м²
Этаж 5/5
Квартира с продуманной планировкой в центре Солигорска ❤️Выгодное предложение! Капремонт бал…
$35,600
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Квартира 2 комнаты в Солигорск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Солигорск, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 45 м²
Этаж 4/5
2-комнатная квартира в благоустроенном районе ❤️ Продаётся двухкомнатная квартира, готовая к…
$30,900
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Квартира 3 комнаты в Солигорск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Солигорск, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 67 м²
Этаж 4/5
Уютная трёхкомнатная квартира ❤️ Цена снижена в преддверии Нового года. Успейте купить! ❤️ П…
$46,000
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Квартира 3 комнаты в Старобин, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Старобин, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 66 м²
Этаж 3/3
Просторная 3-комнатная квартира в кирпичном доме ❤️Светлая квартира с тремя изолированными к…
$33,000
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Квартира 2 комнаты в Красная Слобода, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Красная Слобода, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 1/2
Продаётся 2-комнатная квартира ❤️ Тёплая двухкомнатная квартира с черновой отделкой! Адрес: …
$16,000
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Квартира 2 комнаты в Красная Слобода, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Красная Слобода, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 66 м²
Этаж 4/5
2-комнатная квартира в новостройке ❤️ Просторная двухкомнатная квартира в городском посёлке …
$26,500
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Квартира 3 комнаты в Солигорск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Солигорск, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 92 м²
Этаж 1/6
$68,463
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Квартира 3 комнаты в Солигорск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Солигорск, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 63 м²
Этаж 7/9
Продаётся 3-комнатная квартира ❤️ Уютная и просторная трёхкомнатная квартира с двумя балкона…
$51,800
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Квартира 3 комнаты в Солигорск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Солигорск, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 62 м²
Этаж 5/9
Уютная 3-комнатная квартира в благоустроенном районе ❤️ Представляем вашему вниманию простор…
$53,900
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Квартира 3 комнаты в Солигорск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Солигорск, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 76 м²
Этаж 1/9
Просторная трехкомнатная квартира  ❤️ Трехкомнатная квартира с хорошо продуманной планировко…
$49,900
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Квартира 1 комната в Солигорск, Беларусь
Квартира 1 комната
Солигорск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 4/9
1-комнатная квартира в благоустроенном ремонте ❤️ Отличная инвестиция: квартира под ремонт в…
$31,700
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Квартира 3 комнаты в Солигорск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Солигорск, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 77 м²
Этаж 3/5
Прекрасная, просторная квартира с евроремонтом Ждет Вас! Удобная локация, тихое место, больш…
$72,000
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Параметры недвижимости в Солигорском районе, Беларусь

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