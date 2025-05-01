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Продажа офисных помещений в Речице, Беларусь

1 объект найдено
Офис 856 м² в Речица, Беларусь
Офис 856 м²
Речица, Беларусь
Число комнат 10
Площадь 856 м²
Этаж 1/3
Предлагаем Вашему вниманию отдельно стоящее незавершенное законсервированное капитальное стр…
$295,000
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