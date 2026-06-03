Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Речица
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Речице, Беларусь

;
2 объекта найдено
Коммерческое помещение 344 м² в Речица, Беларусь
Коммерческое помещение 344 м²
Речица, Беларусь
Площадь 344 м²
Этаж 1/1
Продажа здания (готового бизнеса с высокой окупаемостью)Адрес: г. Речица, ул. Сыдько, 27АПло…
$337,931
НДС
Оставить заявку
Офис 856 м² в Речица, Беларусь
Офис 856 м²
Речица, Беларусь
Число комнат 10
Площадь 856 м²
Этаж 1/3
Предлагаем Вашему вниманию отдельно стоящее незавершенное законсервированное капитальное стр…
$295,000
НДС
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти