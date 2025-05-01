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Дома с гаражом в Речицком районе, Беларусь

Речица
9
1 объект найдено
Дом в Речица, Беларусь
Дом
Речица, Беларусь
Площадь 62 м²
В центре Днепровского района города Речица, на улице Авроры, продается двухквартирный жилой …
$23,400
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Параметры недвижимости в Речицком районе, Беларусь

с садом
с бассейном
Недорогая
Элитная
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