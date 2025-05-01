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Дома в Речицком районе, Беларусь

Речица
9
13 объектов найдено
Дом в Речица, Беларусь
Дом
Речица, Беларусь
Площадь 91 м²
Предлагаем к продаже незавершенное законсервированное капитальное строение (жилой дом) готов…
$34,200
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Дом в Речица, Беларусь
Дом
Речица, Беларусь
Площадь 43 м²
Предлагаем к продаже квартиру в блокированном жилом доме по улице Валентика в г. Речица Гоме…
$15,000
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Дом в Речица, Беларусь
Дом
Речица, Беларусь
Площадь 78 м²
Предлагаем к продаже или обмену одноэтажный кирпичный жилой дом, находящийся по переулку Зел…
$35,000
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Дом в Речица, Беларусь
Дом
Речица, Беларусь
Площадь 74 м²
Предлагаем к продаже одноэтажный жилой дом, расположенный по ул.Доватора в г.Речица. Малоэта…
$27,500
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Дом в Речица, Беларусь
Дом
Речица, Беларусь
Площадь 62 м²
В центре Днепровского района города Речица, на улице Авроры, продается двухквартирный жилой …
$23,400
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Дом в Речица, Беларусь
Дом
Речица, Беларусь
Площадь 49 м²
Предлагаем к продаже квартиру в жилом доме по улице Сыдько в г. Речица Гомельской области. О…
$26,500
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Дом в Речица, Беларусь
Дом
Речица, Беларусь
Площадь 66 м²
Предлагаем к продаже одноэтажный жилой дом, находящийся по ул. Турчинского в г.Речица Гомель…
$23,000
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Дом в Борщёвский сельский Совет, Беларусь
Дом
Борщёвский сельский Совет, Беларусь
Площадь 183 м²
Продается просторный дачный коттедж в СТ "Криничный", Борщевского с/с, Речицкий район Гом.об…
$52,000
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Дом в Милоград, Беларусь
Дом
Милоград, Беларусь
Площадь 82 м²
Предлагаем к продаже одноэтажный жилой дом, расположенный по ул. Набережная в д. Милоград Ре…
$25,000
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Дом в Глыбовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Глыбовский сельский Совет, Беларусь
Площадь 47 м²
Предлагаем к продаже садовый домик (дачу), расположенный в СТ «Геофизик» Глыбовского с/с Реч…
$5,500
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Дом в Речица, Беларусь
Дом
Речица, Беларусь
Площадь 45 м²
Предлагаем к продаже часть одноэтажного кирпичного жилого дома, находящийся по ул.Сыдько в г…
$20,000
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Дом в Речица, Беларусь
Дом
Речица, Беларусь
Площадь 117 м²
Предлагаем к продаже одноэтажный кирпичный жилой дом по ул.Авроры в г. Речица Гомельской обл…
$80,000
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Коттедж в Белоболотский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Белоболотский сельский Совет, Беларусь
Площадь 174 м²
Агроусадьба - 50 км от Гомеля, направление Речица в д. Гиров. (вблизи д. Черное) или комфорт…
$99,900
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Параметры недвижимости в Речицком районе, Беларусь

с гаражом
с садом
с бассейном
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