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Магазины в Рогачёве, Беларусь

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1 объект найдено
Магазин 431 м² в Рогачёв, Беларусь
Магазин 431 м²
Рогачёв, Беларусь
Площадь 431 м²
Этаж 1/1
Продажа здания торговлиАдрес: Гомельская обл., Рогачевский р-н, г. Рогачев, ул. Свердлова, д…
$367,500
НДС
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