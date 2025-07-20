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Коммерческая недвижимость в Рогачёве, Беларусь

2 объекта найдено
Коммерческое помещение 196 м² в Рогачёв, Беларусь
Коммерческое помещение 196 м²
Рогачёв, Беларусь
Площадь 196 м²
Этаж 1/1
Продаётся земельный участок  с капитальным строение и гаражом в Рогачеве, по улице Советская…
$76,410
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Коммерческое помещение 196 м² в Рогачёв, Беларусь
Коммерческое помещение 196 м²
Рогачёв, Беларусь
Площадь 196 м²
Этаж 1/1
Продаётся земельный участок  с капитальным строение и гаражом в Рогачеве, по улице Советская…
$76,410
Оставить заявку
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Realting.com
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