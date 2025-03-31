Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Радунский сельский Совет
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Сад

Дома с садом в Радунский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Радунский сельский Совет, Беларусь
Дом
Радунский сельский Совет, Беларусь
Площадь 69 м²
Продам дом в деревне Пашковичи, Вороновский район, 20 км от Лиды! - Общая площадь: 69.0 м2 -…
$8,500
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Радунский сельский Совет, Беларусь

с гаражом
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов