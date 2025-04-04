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Жильё в Радунский сельский Совет, Беларусь

дома
3
3 объекта найдено
Дом в Радунский сельский Совет, Беларусь
Дом
Радунский сельский Совет, Беларусь
Площадь 69 м²
Продам дом в деревне Пашковичи, Вороновский район, 20 км от Лиды! - Общая площадь: 69.0 м2 -…
$8,500
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Дом в Радунский сельский Совет, Беларусь
Дом
Радунский сельский Совет, Беларусь
Площадь 64 м²
Продается деревянный дом 2 км от гп. Радунь в Вороновском районе, 25 км от Лиды Гродненской …
$7,900
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Дом в Радунский сельский Совет, Беларусь
Дом
Радунский сельский Совет, Беларусь
Площадь 88 м²
Продается дом из бруса, облицован кирпичом. Расположен дом в д.Вашкели(30 км от г.Лида, 3 км…
$5,900
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Параметры недвижимости в Радунский сельский Совет, Беларусь

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