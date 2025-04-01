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Склады в Радошковичи, Беларусь

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Склад 2 000 м² в Радошковичи, Беларусь
Склад 2 000 м²
Радошковичи, Беларусь
Площадь 2 000 м²
Продажа объекта незавершенного строительства хлебозавода в г.п. Радошковичи. 30 км от Минска…
$520,000
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