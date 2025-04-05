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Квартиры в Рачковичский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Танежицы, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Танежицы, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 77 м²
Этаж 1/3
Продается 4-комнатная квартира в агрогородке Танежицы Слуцкого района. Квартира расположена …
$12,500
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