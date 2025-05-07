Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Реченский сельский Совет
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Гараж

Дома с гаражом в Реченском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Закальное, Беларусь
Дом
Закальное, Беларусь
Площадь 70 м²
Продаётся дом в Любанском районе!  ❤️ Кирпичный дом с просторным участком в д. Закальное ! А…
$16,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Реченском сельском Совете, Беларусь

с садом
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти