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Жильё в Реченский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Дом в Реченский сельский Совет, Беларусь
Дом
Реченский сельский Совет, Беларусь
Площадь 88 м²
Просторный кирпичный дом - идеальный вариант для большой семьи! ❤️ Ищете дом, где ваша семья…
$16,000
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Дом в Реченский сельский Совет, Беларусь
Дом
Реченский сельский Совет, Беларусь
Площадь 70 м²
Продаётся дом в Любанском районе!  ❤️ Кирпичный дом с просторным участком в д. Закальное ! А…
$16,000
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Realting.com
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Параметры недвижимости в Реченский сельский Совет, Беларусь

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1111 голосов