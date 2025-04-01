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Магазины в Путришковский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Магазин 3 433 м² в Путришки, Беларусь
Магазин 3 433 м²
Путришки, Беларусь
Площадь 3 433 м²
Наименование – Административно-торговое здание со складскими помещениями. Год постройки 2024…
$1,10 млн
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