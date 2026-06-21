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Производственные здания в Путришковском сельском Совете, Беларусь

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коммерческая недвижимость
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2 объекта найдено
Производство 978 м² в Путришки, Беларусь
Производство 978 м²
Путришки, Беларусь
Площадь 978 м²
Количество этажей 1
Гродненский р-н, Путришковский с/с, 14-1, в р-не д. Пригодичи. От Гродно примерно 4 км. От т…
$344,531
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Производство 978 м² в Путришковский сельский Совет, Беларусь
Производство 978 м²
Путришковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 978 м²
Этаж 1/1
Гродненский р-н, Путришковский с/с, 14-1, в р-не д. Пригодичи. От Гродно примерно 4 км. От т…
$344,531
НДС
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