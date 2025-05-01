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Коттеджи с гаражом в Путчинском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Коттедж в Путчинский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Путчинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 221 м²
Просторный современный дом в живописном месте ❤️ Уютный и светлый дом полностью готовый к жи…
$169,000
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Параметры недвижимости в Путчинском сельском Совете, Беларусь

с бассейном
Недорогая
Элитная
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