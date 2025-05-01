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Коммерческая недвижимость в Путчинском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Коммерческое помещение 313 м² в Волма, Беларусь
Коммерческое помещение 313 м²
Волма, Беларусь
Площадь 313 м²
Этаж 1/1
Продается здание бывшего детского сада по адресу Минская обл, Дзержинский район, а/г Волма, …
$100,000
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