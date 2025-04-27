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Склады в Пуховичском районе, Беларусь

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Склад 345 м² в Марьина Горка, Беларусь
Склад 345 м²
Марьина Горка, Беларусь
Площадь 345 м²
Этаж 1/1
Продается склад с прямым доступом к железной дороге и погрузочными рампами! • Идеальное расп…
$399,000
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