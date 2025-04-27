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Коммерческая недвижимость в Пуховичском районе, Беларусь

4 объекта найдено
Офис 148 м² в Пуховичи, Беларусь
Офис 148 м²
Пуховичи, Беларусь
Площадь 148 м²
Этаж 1/1
Назначение зданий: пилорама, столярный цех, склад, контора, и здание для производства памятн…
$99,900
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Склад 345 м² в Марьина Горка, Беларусь
Склад 345 м²
Марьина Горка, Беларусь
Площадь 345 м²
Этаж 1/1
Продается склад с прямым доступом к железной дороге и погрузочными рампами! • Идеальное расп…
$399,000
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Офис 406 м² в Руденск, Беларусь
Офис 406 м²
Руденск, Беларусь
Площадь 406 м²
Этаж 1/1
Продается помещение под производство, склад, офис в г. Руденск (ул. Советская). Центр города…
$45,000
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Коммерческое помещение 1 300 м² в Марьина Горка, Беларусь
Коммерческое помещение 1 300 м²
Марьина Горка, Беларусь
Площадь 1 300 м²
Количество этажей 3
Продается трехэтажное помещение в центре города! Расположение: В самом сердце города, рядом…
$780,000
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