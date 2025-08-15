Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Приборский сельский Совет
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Приборском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Приборский сельский Совет, Беларусь
Дом
Приборский сельский Совет, Беларусь
Площадь 119 м²
Продается или обменяется на квартиру в Гомеле, двух этажный дом в СТ "Сады"(с разрешения сел…
$36,500
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Приборском сельском Совете, Беларусь

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти