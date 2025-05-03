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Дома в Пружанском районе, Беларусь

4 объекта найдено
Дом в Сухополь, Беларусь
Дом
Сухополь, Беларусь
Площадь 200 м²
Коробка жилого дома в Пружанском р-не. 2024 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 220,0 кв.м, общ…
$120,000
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Дом в Щерчово, Беларусь
Дом
Щерчово, Беларусь
Площадь 62 м²
Жилой дом в Пружанском р-не. 1959 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 73,8 кв.м, общ.- 62,0 кв.м, жил.- 4…
$7,900
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Дом в Пружаны, Беларусь
Дом
Пружаны, Беларусь
Площадь 111 м²
Отличный жилой дом с террасой в г. ПружаныПредлагаем купить замечательный одноэтажный жилой …
$74,000
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Дом в Пружаны, Беларусь
Дом
Пружаны, Беларусь
Площадь 164 м²
Продается просторный одноэтажный дом, идеально подходящий как для комфортного проживания бол…
$44,000
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Параметры недвижимости в Пружанском районе, Беларусь

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